إسلام آباد 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والتعاون في دعم الأمن الإقليمي وإنجاح عملية المصالحة الأفغانية.واهتمت بإعلان المعارضة الباكستانية دعمها لقرارات الحكومة فيما يخص المصلحة الوطنية والعلاقات الخارجية.أمنياً نشرت الصحف أنباء التفجير الذي وقع الليلة الماضية في مدينة كويتا وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة نحو عشرين بجروح.كما اهتمت بتصريح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أكد بأن الحرب النووية ليست خيارًا ويجب على الهند أن تتخلى عن أسلحتها النووية.وأشارت إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيارة باكستان خلال الفترة القادمة تلبية لدعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.وعرجت على اتفاق باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون الثنائي بين قواتهما البحرية في مختلف المجالات.وتناقلت أيضاً أنباء القصف الهندي المكثف الذي تعرضت له قرى باكستانية قريبة من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير والذي أدى إلى مقتل امرأة باكستانية وإصابة رجل.وفي الشأن الدولي اهتمت صحف باكستان بفوز بوريس جونسون بزعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا خلفاً لتيريزا ماي.// انتهى /11:32ت م0052