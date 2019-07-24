الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساستقبل معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي بمقر الهيئة الرئيسي في الرياض، السفير الباكستاني لدى المملكة الدكتور راجا علي إعجاز، والملحق التجاري في السفارة الباكستانية الدكتور عامر حسين.وبحث الجانبان أوجه التعاون بين البلدين في مجال الغذاء.حضر الاجتماع المدير التنفيذي لدعم التفتيش محمد دهاس، ومدير إدارة التعاون الدولي غندوره غندوره.// انتهى //11:45ت م0054