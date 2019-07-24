الدمام 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساختتمت أمس، أنشطة وبرامج نادي "مواهب البراعم" الموسمي لعام ١٤٤٠هـ، الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بمدرسة مصعب بن عمير بالدمام، بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس بالدمام "تواصل"، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، والمساعد للشؤون المدرسية فهد الغفيلي، وعدد من أعضاء لجنة "تواصل" وأولياء الأمور.وأكد مدير النادي عمر بن عبدالعزيز المخايطة، في كلمته بالحفل على أهمية العناية بالنشء والشباب التي تكمن لديهم طاقات كامنة وقدرات ساكنة لابد من تحريكها في الاتجاه الصحيح وتوجيهها التوجيه السليم لتخدم دينها ووطنها ومجتمعها وأمنها، من خلال عدد من البرامج المدروسة وأنشطة متنوعة ومشوقة وفي بيئة تربوية آمنة، لافتاً أن عدد طلاب النادي الذي انطلق في الـ 10 من شهر رمضان الماضي واستمر عشرة أسابيع، بلغ 550 طالباً من المرحلة الابتدائية، وتنوعت أنشطته بين الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية والفنية والدورات التدريبية وفق مسارات "اجازتي"، إضافةً إلى وجود عدد من المبادرات الاجتماعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية.ثم قُدم عرضاً مرئياً عن برامج النادي الموسمي، وقدم البراعم عدد من المشاركات، بعدها ألقى الدكتور زياد السويدان، كلمة رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية "تواصل" شكر فيها مدير عام التعليم على حضوره للحفل، ودعم إدارة التعليم على التعاون في تقديم مايفيد المجتمع خلال الإجازة الصيفية.عقب ذلك ألقى مدير عام التعليم، كلمة أعرب فيها عن سعادته لما شاهده في هذا النادي من جهود تسير بالطلاب نحو المنهج السليم الصحيح، وتناغمها وتوافقها وانسجامها مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020, حيث تركز هذه الأندية على اغتنام فرصة الإجازة بما يؤدي به الواجب تجاه الشباب، منوهاً بما توليه حكومتنا الرشيدة "أيدها الله"، من اهتمام ودعم ومساندة لأندية الحي والأندية الموسمية من خلال وزارة التعليم في عدد من المدارس، وللجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين والنزهة وهجر والفردوس بالدمام "تواصل" على هذه الشراكة المجتمعية المشرفة من خلال نادي "مواهب البراعم" الموسمي، والذي تميز بنجاح ملحوظ وتميز مملوس ولكافة المشرفين والعاملين على جهودهم وتميزهم في تيسير أعمال النادي بانضباط تحقق الأهداف المنشودة.وفي ختام الحفل سلّم الدكتور الشلعان دروعاً تذكارية للأعضاء والمشاركين في نادي "مواهب البراعم" الموسمي والفائزين بالجوائز.// انتهى//11:47ت م0058