تونس 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم باللقاء الذي جمع أمس بين وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دولاند بلوم لبحث سٌبل التعاون بين البلدين.مغاربيًا، كتبت عن تجدد الاشتباكات بمحور طريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس بعد هدوء حذر استمر لساعات.وكتبت في شأن مغاربي ثان، عن إجراء المجلس الدستوري الجزائري تعديلات في عدد من قواعد عمله، أبرزها ما يتعلق بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية ونظام العمل بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس.وتوقفت عربيًا عند اعتزام القيادة الفلسطينية، وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي الذي أفدم على هدم عشرات المنازل في القدس.دوليًا، أشارت إلى إعلان حزب المحافظين البريطاني فوز بوريس جونسون بزعامة الحزب، ليصبح بذلك رئيس الوزراء الجديد في البلاد خلفًا لتيريزا ماي.// انتهى //12:01ت م0060