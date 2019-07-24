الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسيشارك مشروع سلام للتواصل الحضاري في مهرجان المخيم الكشفي التابع للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، اعتباراً من اليوم وسيستمر لمدة عشرة أيام، في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.وتأتي المشاركة في هذا المهرجان انطلاقاً من حرص إدارة مشروع سلام على إيصال الصورة الصحيحة للمملكة، والتي تعد استكمالاً للجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة، في مجالي التعايش السلمي والتواصل الحضاري، مسترشدةً برؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لمحور "وطن حيوي ومجتمع طموح".وتشكل هذه المناسبة العالمية فرصةً للفتيات والشباب السعوديين المشاركين لاكتساب المزيد من الخبرات، ومناسبةً لتبادل الثقافات، وتعزيز التفاهم المتبادل والتواصل الحضاري مع المشاركين من جميع أنحاء العالم.ويعد المخيم الكشفي العالمي (جامبوري) أكبر تجمع شبابي حول العالم، وتستضيفه لأول مرة ثلاث جمعيات وطنية، ممثلةً في الكشافة الكندية، وكشافة أسوسياشيا دي سكوتس دي مكسيكو، والكشافة الأمريكية في محمية Bechtel Summit The في جبال فيرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يُشارك فيه أكثر من 160 جمعية وطنية حول العالم، ويتضمن فعاليات ثقافية وفكرية واجتماعية تحت شعار (إطلاق العنان لعالم جديد).ويركز مشروع سلام للتواصل الحضاري في مشاركته على عدد من الأهداف، لعل من أبرزها تعزيز مبادئ السلام والتواصل الحضاري مع الدول المشاركة، وتفعيل دور المشاركات السعودية في المنظمة العالمية للحركة الكشفية، ورفع ترتيبها الدولي، وتفعيل دور المرأة السعودية في الحركة الكشفية العالمية، إضافة إلى تقديم الصورة الحقيقية للمملكة العربية السعودية في المحافل الدولية.يُذكر أن الشباب والفتيات المشاركين في هذا المهرجان العالمي هم من خريجي (برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي)، والذي يقوم بتأهيل أكثر من 60 شاباً وفتاة في كل عام، ويشرف عليه مشروع سلام للتواصل الحضاري، ويهدف إلى إعداد كفاءات وطنية شابة مؤهلة للتواصل العالمي للمشاركة في المحافل الدولية وتمثيل المملكة خارجياً.// انتهى //12:13ت م0062