الرباط 21 ذو القعدة 1440 ه الموافق 24 يوليو 2019 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بالجدل المستمر بين التيارات السياسية المغربية، بشأن القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب المغربي والمتعلق بإدخال إصلاحات عميقة على قطاع التعليم على مستوى لغة التدريس.واهتمت الصحف بالوضع السياسي الذي تعيشه تونس قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية، التي تجري في 6 اكتوبر المقبل، بعد قرار الرئيس رفض التعديلات الخاصة بقانون الانتخابات التي صادق عليها البرلمان.وتطرقت إلى تطورات الوضع الميداني في ليبيا ،بعد إحباط قوات حكومة الوفاق الوطني، لهجوم كبير لقوات المشير خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس.وتناقلت الصحف موجة الإدانة الفلسطينية والأوروبية والأممية ،لإقدام إسرائيل على هدم منازل فلسطينيين قرب القدس ، بدعوى أنها غير قانونية، وتقع على مقربة من السياج الفاصل بين القدس والضفة الغربية المحتلة.// انتهى //12:20ت م0064