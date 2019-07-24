عرعر 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه اليوم، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري، والوفد المرافق.ورحب سموه، في بداية اللقاء بمعاليه والوفد المرافق, كما اطلع سموه على الخطط التطويرية بمطار عرعر ومشروعات الهيئة بالمنطقة.وجرى خلال اللقاء بحث إمكانية زيادة عدد الرحلات بين مطار عرعر والمناطق الأخرى في ظل الكثافة السكانية والنهضة العمرانية والحركة التجارية التي تشهدها المنطقة.ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمامٍ بقطاع الطيران المدني، مشدداً على أهمية استقطاب شركات الطيران المشغلة، وفتح المزيد من الوجهات المحلية والدولية، وتقديم خدمات تنافسية للمشغلين والمسافرين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين إجراءات السفر.من جهته عبّر معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية، مؤكداً أن الهيئة تعمل بدعم القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير مرافق النقل الجوي، والإسهام في تحسينها، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على تطوير مطارات منطقة الحدود الشمالية وفق الإمكانات المتاحة، وتلبية احتياج أهالي المنطقة، والربط بينها وبين مختلف الوجهات المحلية والدولية.// انتهى //13:46ت م0078