الدمام 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليه 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، معالي رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي الأول بالأحساء الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي.ونوه سموه في مستهل اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ من اهتمام بالقطاع الصحي، باعتباره أحد مقومات الحياة، وما تضمنه النظام الأساسي للحكم من عناية الدولة بالصحة العامة وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، لافتاً إلى أن مشروعات خصخصة القطاع الصحي تهدف إلى رفع الكفاءة، وتحسين الخدمات المقدمة، وهو مايستلزم من كل تجمع صحي العمل الجاد لتحقيق هذه الغاية، وإعداد الخطط الملائمة لذلك وتطبيقها في ضوء الأنظمة والتعليمات، والحرص على تلبية تطلعات المستفيدين من خدمات التجمعات الصحية، مؤكداً أهمية قياس تحسن مستوى الأداء، ونسبة رضا المستفيدين، متمنياً سموه للتجمع الصحي ومنسوبيه التوفيق.من جانبه، أعرب معالي الدكتور الشعيبي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته وحرصه على تحقيق تطلع القيادة الرشيدة " أعزها الله " من إنشاء هذه التجمعات الصحية، وهي خير دافع لمنسوبي التجمع لبذل الجهود الحثيثة لتحقيق المأمول من إنشاء التجمع، مثمناً لسموه الكلمات التوجيهية التي تفضل بها، ودعمه للتجمع ومنسوبيه.// انتهى//13:48ت م0079