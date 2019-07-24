المدينة المنورة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة, رؤساء بعثات الحج الرسمية من الدول العربية والجاليات الإسلامية هذا العام.وأكد سموه أن المملكة دأبت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - على إيلاء الحرمين الشريفين في مكة المكرمة و المدينة المنورة كل الاهتمام ولم تدخر جهداً، أو مالاً، أو علماً، أو خبرة، في سبيل تيسير الحج والعمرة والزيارة، وتهيئة جميع الخدمات لضمان راحة وطمأنينة وأمن حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.ورحَّب سمو أمير منطقة المدينة المنورة باسمه وباسم العاملين في القطاعات الخدماتية كافة، وبالنيابة عن أهالي طيبة الطيبة، بضيوف الرحمن الذين جاءوا من مختلف بلاد العالم لأداء شعائر فريضة الحج، والسلام على خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم.وقال: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وجه بالتيسير على ضيوف الرحمن والحرص على توفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتلك مهمة نتشرف بها ونحمد الله أن هيأنا للقيام بها، مشيراً مؤكداً أن المملكة تواصل مسيرتها في التحديث والتطوير وتوفير أحدث التقنيات للعناية بمنظومة الحج والعمرة.ودعا الأمير فيصل بن سلمان المولى سبحانه أن ييسر لضيوف الرحمن أداء مناسكهم ، وأن يجعل حجهم مبروراً، وذنبهم مغفوراً ، وأن يبلغهم مقاصدهم، وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.من جهته أشاد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ علي الحذيفي في كلمة خلال الحفل بما توليه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - من عناية ورعاية بالمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال تشييد المشاريع العملاقة فيهما لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين.ودعا الشيخ الحذيفي الحجاج إلى الالتزام بالأخلاق الدينية وجعل النفوس تستشعر مراقبة الله تعالى، واستثمار هذه الأيام المباركة، مستدلاً بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة.من جانبه أكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبد الرحمن البيجاوي أن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة كان لها الأثر الإيجابي في الارتقاء بالخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي.وأشار إلى وصول ما يقارب 500 ألف حاج للمدينة المنورة حتى الآن عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بكل يسر وسهولة , مبيناً أن إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أسهم في تسهيل مراحل الحج لضيوف الرحمن وتقديم الخدمات كافة بالجودة التي تليق بضيوف الرحمن على جميع الأصعدة في شتى المجالات.// انتهى //14:12ت م0084