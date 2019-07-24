القاهرة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين لمديري عام الجمارك في الدول العربية برئاسة المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال هاضل الجلاوي، ومشاركة مديري عام الجمارك في الدول العربية، والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي.وأكد "الجلاوي" في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع، أهمية دور مديري عام الجمارك في تسهيل حركة التجارة، وتوحيد العمل الجمركي من خلال تجاوز الصعوبات، ووضع صيغة توافقية بشأنها، والإسراع في استكمال المشاريع والمبادرات والاتفاقيات الخاصة بالتعاون الجمركي ووضعها موضع التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.وأشاد برفع التحفظات من قبل بعض الدول العربية التي كانت موجودة في الاجتماعات الفرعية، لافتًا الانتباه إلى وجود عددٍ قليل من التحفظات "نسعى لرفعها خاصة فيما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد".وطالب المدير العام للإدارة العامة للجمارك الكويتية برفع تقرير شامل من قبل مديري عام الجمارك إلى الاجتماع المقبل للمجلس الاجتماعي والاقتصادي العربي يتضمن تحفظات أقل عن التقارير السابقة، مُعربًا عن أمله في تقارب الرؤى بين الوفود العربية لتقليل التحفظات القائمة، والتوصل لصيغ توافقية بشأن المشاريع المطروحة.من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في كلمته: إن العديد من الدول العربية تواجه تحدي الإرهاب إلى جانب تحدي عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تلقي بظلالها على العمل العربي المشترك، وعلى مسيرة التجارة والتكامل الاقتصادي العربي.وأضاف أن هناك العديد من التحديات العالمية التي تلقي بظلالها أيضًا على المنطقة العربية، منها التحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية والتبادل التجاري متعدد الأطراف خاصة ما يتعلق بالحرب التجارية والجمركية بين أمريكا والصين، وبين أمريكا وغيرها من الدول الأخرى، مبينًا أن كل هذه الأمور تلقي بظلالها على حركة التجارة في المنطقة العربية.ودعا "علي" مديري الجمارك في الدول العربية إلى الاستعداد للتعامل مع تداعيات هذه التحديات التي تواجه العالم وتلقي بظلالها على المنطقة العربية.ونوّه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية إلى وجود مؤشرات أخرى إيجابية تشهدها المنطقة العربية الأفريقية، منها إقامة منطقة التجارة الحرة في أفريقيا التي ستكون مكملة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الأمر الذي سيساعد بصورة كبيرة على تيسير التجارة والتعاون بين الجانبين العربي والأفريقي.ويناقش اجتماع مديري عام الجمارك في الدول العربية على مدى يومين عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الجمركي العربي الموحد، منها مذكرة بشأن تحفظات بعض الدول العربية على بعض مواد القانون الجمركي العربي الموحد، ومذكرة حول متابعة أعمال "لجنة التوفيق بين الترجمات لنظام المنصة"، ومتابعة موضوع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والمبادرة العربية حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة.كما يبحث الاجتماع مذكرة بشأن اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية "المعدلة" من أجل تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة.// انتهى //15:09ت م0113