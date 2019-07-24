القريات 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأقامت مبادرة تراثنا ٢٠٣٠ أمس, أمسية تراثية بعنوان "فن إدارة التراث", ضمن فعاليات مهرجان كاف التراثي في محافظه القريات قدمتها المؤسس لمبادرة تراثنا نورة عبدالرحمن الرشيد والمختصة في المجال الاجتماعي جواهر عبدالرحمن الدهيم، وأدارتها تمام البلوي.وأكدت الرشيد خلال الأمسية أن إقامة المناشط العامة والمهرجانات حول المواقع التاريخية تسهم في عملية تنشيطها وجذب الزوار بمختلف فئاتهم, وإضفاء عنصر التشويق لها, مشيدةً بمهرجان كاف الذي أسهم في توفير فرص العمل للشباب.من جهتها تطرقت الدهيم إلى دور الإعلام في تعريف الأجيال بالتراث والعادات والتقاليد وإحيائها والمحافظة عليها.واختتمت الأمسية بلوحة تراثية بعنوان "أبي عيدي", ثم جرى تكريم المشاركات في الأمسية.// انتهى //15:15ت م0116