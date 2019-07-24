غوانغجو 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واستوج المجري كريستوف ميلاك بذهبية سباق 200 م فراشة اليوم في بطولة العالم للسباحة المقامة في غوانغجو الكورية الجنوبية، محطما في طريقه الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأميركي مايكل فيلبس منذ عام 2009.وحقق ميلاك المفاجأة بعدما سجل 1:50.73 دقيقة، متفوقا على الرقم الذي سجله فيلبس (1:51.51 د) في بطولة العالم عام 2009 في روما.وتفوق ميلاك على بطل النسختين الماضيتين الجنوب إفريقي تشاد لو كلو الذي اكتفى بالمركز الثالث (1:54.15 د)، فيما كانت الفضية للياباني دايا سيتو (1:53.86 د).// انتهى //15:15ت م0117