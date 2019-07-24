جيزان 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسالتقى مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر مدير فرع المياه بمحافظة أبو عريش ياسر بن محمد الحمزي اليوم , وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة.واطلع على سير العمل بمشروعات خدمات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها ومشروعات الصيانة والتشغيل بمحافظة أبو عريش والخدمات التي يقدمها الفرع لأهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها , مستمعاً لشرح عن الأعمال والمهام المناطة بالفرع ، وسير العمل ومراحل الإنجاز بمشروعات خدمات المياه المنفذة التي تحت التنفيذ.وبحث المهندس جبر مع مدير ومنسوبي فرع أبو عريش الموضوعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المياه بالمحافظة ومتابعة مشروعات الصيانة والتشغيل، وغيرها من الموضوعات التي تهم عمل المياه بالمحافظة.// انتهى //15:15ت م0118