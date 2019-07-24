ينبع 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد بن خضر سبيه اليوم، الطالب عمر حبيب الله من طلاب أبن خلدون الثانوية بينبع الصناعية بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية للمملكة في أولمبياد الرياضيات الدولي بدورته الـ ( 60 ) ، والمقام بمدينة باث في انجلترا، بحضور مدير عام التعليم الدكتور ماهر الغانم.وهنأ الرئيس التنفيذي بالنيابة الطالب عمر حبيب الله بتحقيقه الميدالية الفضية، مقدمًا شكره لجميع العاملين في إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع من معلمين وأسر وإدارة تربوية على هذا الإنجاز المميز.وأكد أن الهيئة الملكية بينبع أولت اهتمامًا كبيرًا بالموهوبين من أبنائها, وهيأت لهم أجواء تعليمية خلاقة ومحفزة للإبداع، وفق مجموعة من البرامج الإثرائية العلمية المتقدمة القادرة على تفجير الطاقات والإبداعات، مما انعكس بدوره على النتائج المشرفة التي يحققها طلاب مدارس الهيئة الملكية في المحافل الدولية المختلفة التي أكدت عليه النتائج المتقدمة والجوائز التي فازوا بها في مسابقات الأولمبياد الدولية.ويأتي هذا الإنجاز الذي حققه أحد طلاب مدارس الهيئة الملكية بينبع في هذا المحفل الدولي في إطار الدعم الكبير من مسؤولي الهيئة الملكية للتعليم وتقديم الخدمات النوعية لأبنائها ضمن شراكات عديدة ومن ضمنها الشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع لإعداد وتدريب الفرق السعودية المشاركة في جميع فروع الأولمبياد الدولي لتمثيل وطننا الغالي.// انتهى //15:16ت م0119