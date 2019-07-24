الباحة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساختتمت أمس فعاليات ملتقى نور الهدى الـ 12 ، الذي نظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمركز معشوقة بالشراكة مع لجنة التنمية الأهلية ،بحضور محافظ محافظة القرى خالد بن عبدالله العبيلان ، وذلك بمقر المكتب .وتجول محافظ القرى والحضور في أرجاء معرض " ‏رؤية 2030 همة وطموح ومستقبل مشرق " ، حيث شاهدوا ما يحتويه من اركان تظهر مسيرة التنمية والتطوير التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في المحافظة على مكتسبات الوطن .وألقى رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بمعشوقة هاجد بن مسفر الغامدي كلمة خلال الحفل المقام بهذه المناسبة بين فيها دور المكتب في الدعوة إلى الله وجهوده في ذلك ، مشيراً إلى أن الملتقى الذي استمر لمدة خمسة أيام تضمن إقامة العديد من المحاضرات الدعوية والبرامج الثقافية ، وديوانية " نور الهدى " ودورة " تصميم الانفوجرافيك باستخدام الفوتوشوب " والعديد من البرامج الأخرى التي استهدف جميع فئات المجتمع .وشاهد الجميع عرضاً مرئياً لفعاليات الملتقى ، ثم ألقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية في الباحة الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس كلمه نوه فيها بجهود المملكة في دعم الدعوة منذ أسست على يدي الإمامين وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - من جهود مباركة في مجال الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير الناس بأمور دينهم ،وبين ما تقوم به مكاتب الدعوة والإرشاد ممثلة في فرع الوزارة بالمنطقة على إعداد برامج تهتم باللحمة والالتفاف حول القيادة وما تنعم هذا البلاد من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار ، معربًا عن شكره لوزير الشؤون الاسلامية و لسمو أمير منطقة الباحة على دعمهم للمناشط الدعوية بالمنطقة ، ولمحافظ القرى على حرصه ومتابعته للمناشط الدعوية بمعشوقة ، ولجميع الداعمين لأنشطة المكتب والعاملين به على جهودهم البارزة .// انتهى //15:25ت م0121