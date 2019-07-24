الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسوقع معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، بمقر الوكالة في الرياض اليوم مع مدير عام وكالة الأنباء البنغلاديشية أبو الكلام آراد مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالتين في مجال التبادل الإخباري.عقب ذلك تجول الوفد البنغلاديشي في إدارات وأقسام الوكالة شملت التحرير المحلي والدولي، والإعلام الجديد، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والمركز الإعلامي، اطلع خلالها على آلية العمل فيها، واستمع لشرح عن النشرات الإخبارية التي تبثها "واس" باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والفارسية، والصينية، إلى جانب النشرة العربية، وكذلك نشاط "واس" على منصات التواصل الاجتماعي ( تويتر، فيس بوك، التلغرام، والانستغرام، واليوتيوب، والسناب شات).وأبدى الوفد إعجابه بما شاهده في وكالة الأنباء السعودية من تقدم تقني ومهني في مجال العمل الإخباري بما يعكس الجهود التي تبذل لنقل الرسالة الإعلامية الموثوقة إلى دول العالم.وضم الوفد البنغلاديشي سكرتير وزارة الإعلام السيد عبدالمالك ونائب سكرتير وزارة الإعلام السيد محفوظ الحق ونائب رئيس البعثة البنغلاديشية في السفارة بالرياض محمد نظر الإٍسلام.// انتهى //15:41ت م0126