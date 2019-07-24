نجران 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسواصلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اليوم، تنفيذ عددًا من الدورات المهنية التربوية، ضمن برنامج "التدريب الصيفي المهني" لشاغلي الوظائف التعليمية بالمنطقة. وذلك بمقر إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات.وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران، جابر مدخلي أن البرنامج يهدف إلى بناء مهارات وظيفية جديدة عبر التحسين المستمر والتطوير المهني الذاتي، وتجويد المخرجات التعليمية، مُبيناً إلى أن البرنامج نفذ اليوم دورة القيادة التحويلية ودورها في إدارة التغيير، ودورة فنيات تعديل السلوك، ودورة رياضة الدماغ لذوي صعوبات التعلم.وأشار مدخلي إلى أن عدد المسجلين ببرنامج "التدريب الصيفي المهني" بلغ أكثر من 1298 معلمًا ومعلمة في 3 مراكز تدريب بمنطقة نجران ومحافظاتها.// انتهى //16:30ت م0142