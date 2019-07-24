لندن 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأصدر مكتب الإرصاد الجوي في بريطانيا اليوم تحذيراً من الدرجة الثانية جراء توقع هبوب عواصف رعدية قوية في مناطق واسعة من البلاد عصر يوم غد الخميس وحتى صباح الجمعة.ويأتي هذا تزامناً مع إصدار هيئة الصحة القومية تحذيراً للمواطنين جراء توقع ارتفاع درجات الحرارة غداً الى مستويات قياسية تصل الى 39 درجة مئوية في بعض المناطق، داعيةً المواطنين الى عدم التعرض لأشعة الشمس لأوقات طويلة وتناول قدر كافي من المياه أثناء اليوم.// انتهى //16:30ت م0145