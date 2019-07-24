اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 0.52 %
الأربعاء 1440/11/21 هـ الموافق 2019/07/24 م واس
بيروت 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.52% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 842.79 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 255 ألفاً و854 سهماً بقيمة 520 ألف دولار نفذت خلال 40 صفقة.
كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و352 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و396 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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