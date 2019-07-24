بيروت 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.52% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 842.79 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 255 ألفاً و854 سهماً بقيمة 520 ألف دولار نفذت خلال 40 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و352 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و396 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:35ت م0146