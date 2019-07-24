القاهرة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءًا متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والمصريين.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 49ر0% مسجلاً 89ر13617 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 29ر0% ليصل إلى 84ر532 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 16ر0 % إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 92ر1376 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 400 مليون جنيه ليصل إلى 728 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق تجاوزت 781 مليون جنيه.// انتهى //16:35ت م0147