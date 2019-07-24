سكاكا 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسانطلقت مساء امس فعاليات مهرجان الجوف حلوة 1440هـ بمنتزه النخيل بمدينة سكاكا.وبدأت فعاليات المهرجان بمجموعة من العروض المسرحية والمسابقات الترفيهية والأناشيد التي نالت استحسان وتفاعل الجماهير الحاضرة، لاسيما مع إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الفعاليات المقامة.وبين بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف أمين عام المجلس ياسر بن إبراهيم العلي أن المهرجان شهد مع انطلاقته تقديم عدد من الوصلات الاستعراضية، مشيراً إلى الهدف من المهرجان المتمثل في ترويج للمنطقة على الصعيد السياحي، خصوصاً وأن المنطقة تتمتع بمقومات كثيرة في هذا الخصوص، إلى جانب تميز أجواء المنطقة بالاعتدال، الأمر الذي أسهم في جذب السياح وأبناء المنطقة لحضور فعاليات المهرجان فور انطلاقته.من جانبه لفت المشرف على المهرجان صلاح العنزي الانتباه إلى حرص القائمين على تنويع الفعاليات، بحيث يمكن لمختلف فئات المجتمع وشرائحه إيجاد الفعالية المناسبة لهم إلى جانب المشاركة فيها.// انتهى //16:42ت م0148