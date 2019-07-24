نجران 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسزار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله محمد الدوسري أقسام الأسر المنتجة وجناح سيدات وشباب وشابات الأعمال في مهرجان "غرفة نجران 40"، المقام بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات بشليا، بعنوان "نجران تستاهل"، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، بحضور أمين عام غرفة نجران صالح بن حمد كرحان.وشملت الجولة زيارة أقسام المهرجان المختلفة، وأركان الأسر المنتجة، وجناح شباب وشابات الأعمال، والتعريف بكل ركن وما يقدم خلال المهرجان, إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بالمنطقة.وأكد الدوسري دعم فرع وزارة العمل بالمنطقة لتوطين الوظائف بالمنطقة وفق الأهداف العامة للجنة التوطين ومتابعة قراراتها في الأنشطة المستهدفة، واستحداث وظائف جديدة للسعوديين وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.وفي ختام الزيارة أبدى الدوسري إعجابه بما شاهد من عمل منظم من الأسر المنتجة وسيدات وشباب وشابات الاعمال عبر التنوع في الأنشطة.// انتهى //16:42ت م0149