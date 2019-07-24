أملج 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واستنطلق غدًا، فعاليات مهرجان "ليالي الصيف في أملج" الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة أملج بالتعاون مع بلدية محافظة أملج, وذلك بمنتزه الدقم السياحي.وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بسياحية أملج بالنيابة حامد مساعد الحمدي أن فعاليات المهرجان تشتمل على العديد من الفعاليات الرئيسة المتنوعة، منها فعاليات الفنون الشعبية ومسرح الطفل والعروض المرئية والمشاركات الطلابية وأوبريت أملج ومسرحية, بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة التي تشتمل على زيارة المتاحف والمزارع والبساتين والمسابقات الشعبية والرياضية التي رصدت لها العديد من الهدايا والجوائز النقدية والعينية التي تتناسب مع جميع الأعمار والفئات.ودعا الحمدي الأهالي وزوار المحافظة لحضور فعاليات المهرجان والاستمتاع بفعالياته المختلفة التي تناسب جميع شرائح المجتمع.// انتهى //16:43ت م0150