مكة المكرمة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأبرمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اتفاقية عقدا استثماريا مع وقف مشعل الزايدي للاستفادة من المساحات المتوفرة فيها في مخطط التخصصي بهدف دعم المؤتمرات والمعارض والمنتديات والأسواق المؤقتة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة بالإنابة مروان شعبان الذي وقع عن الغرفة أن مكة المكرمة مقبلة على انفتاح اقتصادي وتجاري يتوافق مع رؤية 2030 الرامية إلى زيادة المساحات وتعزيز الخدمات لمقابلة الزيادة المتتالية في أعداد ضيوف الرحمن وزوار مكة المكرمة, مبينًا أن استراتيجية عمل الغرفة في الفترة المقبلة تتسق والتوسع في الخدمات وتحويل لتكون ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، من خلال العناية بالإنسان والمكان تنمية وتطويرًا.من جهته أوضح مشعل الزايدي الذي وقع نيابة عن الوقف أن المشروع يشكل مركزًا مستقبليًا للفعاليات في مكة المكرمة، ويمتاز بقربه من مبنى الغرفة ويمكن أن يشكل مساحات إضافية لدعم قطاع المؤتمرات والفعاليات، خاصة وأن منطقة مكة المكرمة تشهد حراكًا اقتصاديًا ملحوظًا وسيعود المركز بالفائدة الاستثمارية وبالتحديد في موسمي الحج والعمرة, متطلعًا إلى أن يكون هذا المركز واجهة اقتصادية مشرقة تنهض باقتصاد وأبناء المنطقة بما يتوافق مع توجهات رؤية 2030.// انتهى //16:43ت م0151