الأحساء 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساستضافت غرفة الشرقية اليوم, ورشة العمل المتخصصة التي أقامتها "هيئة تنمية الصادرات السعودية" ، بحضور ممثلو عدد من الشركات المصدرة والراغبة بالتصدير ، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.وتناولت الورشة عدة محاور ، منها الخدمات التي تقدمها الهيئة للوصول إلى الأسواق ، والقنوات الهامة للتوزيع والبيع الدولي وخصائص كل منها، وكيفية اختيار القناة المناسبة وطريقة إدارتها، وطرق البحث عن الوكلاء والموزعين في الدول المستوردة ومعايير الاختيار المناسبة، بالإضافة إلى التعريف بشروط وبنود عقود الوكالة التجارية والتوزيع والحقوق والالتزامات للأطراف المعنيّة.واستعرضت الورشة مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الهيئة التي تقدم من خلالها مجموعة الحلول والبرامج لرفع مستوى وجاهزية التصدير للمنشآت وتطوير قدرات المصدرين ، ومنها البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة التي يتم الاعلان عنها من خلال صفحة تطوير المصدرين في الموقع الإلكتروني للهيئة.وتأتي هذه الورشة ضمن برامج التعاون المشترك بين الهيئة وغرفة الشرقية بهدف تشجيع منظومة التصدير الوطنية من خلال رفع مستوى وجاهزية التصدير لدى قطاع الأعمال من منسوبي الغرفة.// انتهى //16:52ت م0152