الرياض21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسرأس معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم اجتماعًا تشاوريًا لمتابعة الوضع الإغاثي والإنساني في اليمن وذلك في مقر المركز بالرياض، بمشاركة معالي وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر.وناقش الاجتماع ضمان وسلامة وصول المساعدات الإغاثية و الإنسانية إلى جميع المناطق والمحافظات اليمنية بلا استثناء، والحيلولة دون انتهاك المليشيات الحوثية لها والاستيلاء عليها أو بيعها وإعاقة عمل المنظمات الإنسانية واحتجاز العاملين الميدانيين فيها، وأهاب بالمجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى الوقوف بحزم وجدية أمام الانتهاكات المتزايدة والصارخة من قبل الميليشيات الحوثية بحق العملية الإغاثية ولضمان عدم تكرار أي انتهاك للعمل الإنساني في اليمن.//انتهى//17:12ت م0153