جدة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واستفقد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس ، مواقع خدمات الناقل الوطني في صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، واطمأن على توفر كافة الإمكانات البشرية والآلية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.والتقى المهندس الجاسر ، منسوبي مجموعة شركات الخطوط السعودية المكلفين بالعمل في الصالة ، مثنيًا على أدائهم في خدمة ضيوف الرحمن ، وحثهم على مضاعفة الجهود بما يتواكب مع كثافة الحركة التشغيلية في مرحلة القدوم.وأكد الجاسر أن خدمة ضيوف الرحمن شرف ومسؤولية كبيرة تضعها الخطوط السعودية على رأس أولوياتها وتحرص على أدائها على الوجه الأكمل ، منوهًا بجهود وتفاني منسوبي "السعودية" وجميع القطاعات الأخرى المعنية بخدمة الحجاج في توفير الخدمات وتسهيل الإجراءات لضيوف الرحمن.وتابع مدير عام الخطوط ، جانباً من سير العمليات التشغيلية لرحلات الحج ، حيث يتوالى وصول رحلات الناقل الوطني من شتى أقطار العالم وعلى متنها أفواجا من حجاج بيت الله الحرام يتم استقبالهم بحفاوة وانسيابية ، كما التقى عددًا من الحجاج القادمين على رحلات الخطوط السعودية ورحب بهم واطمأن منهم على رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم في جميع مواقع الخدمة خلال رحلة القدوم ، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.وأتمت "السعودية" منذ بداية العمليات التشغيلية وحتى يوم أمس نقل 213 ألف ضيف على 644 رحلة عبر كل من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.وتستهدف خطة الخطوط السعودية التشغيلية لحج هذا العام نقل 1,2 مليون حاج في مرحلتي القدوم والمغادرة بنمو نسبته 10% عن العدد المستهدف في حج العام الماضي ، ولتنفيذ هذه الخطة بنجاح دعمت "السعودية" أسطولها الرئيس المكون حاليًا من "165" طائرة حديثة بـ"17" طائرة إضافية لنقل ضيوف الرحمن عبر شبكة رحلاتها الداخلية والدولية من وإلى أكثر من 100 وجهة حول العالم ، كما تمت مضاعفة الجهود من قبل كافة القطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن على متن الطائرات وفي جميع مواقع الخدمة.يُذكر أن "الخطوط السعودية" تقدم باقة من الخدمات المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام في كافة مواقع الخدمة ، تشمل إصدار بطاقات الصعود للطائرة لمرحلتي القدوم والعودة في محطة المنشأ وقبل موعد السفر بوقتٍ مناسب ، وتأمين ملاحين على رحلات الحج يتحدثون العديد من اللغات وعرض أفلام إرشادية عن مناسك الحج وأحكامه في الطائرات وعبر موقع ومطبوعات "السعودية" ، وإعداد نشرات توعية مصورة تتعلق بالأمتعة المتاح حملها داخل مقصورة الضيوف ، إضافة إلى الخدمات على متن الطائرة وعند الوصول.// انتهى //17:13ت م0154