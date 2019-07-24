الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واستستمر بطولات الأندية العربية، بثوبها الجديد لهذا الموسم 2019 / 2020، بعدما سميت البطولة بـ"كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، حيث ستجرى السبت المقبل في العاصمة المغربية الرباط مراسم قرعة دور الـ 32، على أن تبدأ المنافسات أواخر شهر أغسطس القادم.ويشارك في النسخة المقبلة أندية النجم الساحلي والترجي (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، بالإضافة إلى المتأهل إلى دور الـ 32 من التصفيات (A) والتصفيات (B).ويسعى الاتحاد العربي لكرة القدم منذ تأسيسه عام 1974 م نحو النهوض برياضة كرة القدم في الوطن العربي والمساهمة الكبيرة في تنميتها لتمضي إلى مستقبل أفضل، وذلك من خلال تنظيم أقوى المسابقات للأندية في الوطن العربي، وفق هويته التي أسسها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- وترتكز عليها جميع مسابقات وبرامج الاتحاد، ومنها البطولة العربية للأندية بمختلف مسمياتها، التي تعد الركن الرئيس من أركان مسابقاته.وكانت ركلة البداية ببطولة الأندية العربية أبطال الدوري في عام 1982، التي أقيمت بنظام الذهاب والإياب ونال لقبها الأول نادي الشرطة العراقي، وبعدما استمرت هذه البطولة لـ 17 مرة إلى عام 2001 م الذي شهد إقامة النسخة الأخيرة منها في قطر وفاز بها نادي السد.وأقام الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة أخرى للأندية أبطال الكؤوس، بدأت بنسختها الأولى عام 1989 م كبطولة مجمعة استضاف منافساتها نادي الاتحاد السعودي في محافظة جدة، وظفر بلقبها الأول نادي الملعب التونسي لتستمر هي الأخرى إلى عام 2002 م حيث حطت رحالها الأخيرة في تونس وفاز بلقبها نادي الملعب التونسي.وحرصاً من الاتحاد العربي على تنويع مسابقاته وإثراء المشاركة فيها بعدما حققت بطولتا أبطال الدوري والكأس نجاحات كبيرة، أطلق عام 1995 م بطولة الأندية العربية الأبطال النخبة، التي استضافها نادي الهلال السعودي في العاصمة الرياض وظفر بلقبها الأول نادي الشباب السعودي، ومن ثم استمرت هذه البطولة إلى عام 2001 م الذي شهد إقامة النسخة الأخيرة منها في العاصمة السورية دمشق، وتوج بلقبها نادي الهلال السعودي.// يتبع //18:07ت م0177

وتجاوز الاتحاد العربي هذا العدد من بطولات الأندية، بإطلاقه في عام 2003 م بطولة جديدة تحت تحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله -، تقديراً لما قدمه من جهودٍ وأعمالٍ تطويرية كبيرة للرياضة العربية، ونال نادي الأهلي السعودي لقب النسخة الأولى التي استضافها نادي الاتحاد السعودي في محافظة جدة، وفي منتصف العام ذاته أقيمت النسخة الثانية منها في العاصمة المصرية القاهرة، وفاز بها نادي الزمالك المصري.وشهدت مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم كذلك إقامة بطولة كأس الاتحاد عام 2012 م وفاز بها نادي اتحاد العاصمة الجزائري، ومن ثم جاءت بطولة دوري أبطال العرب، التي بدأت بنسختها الأولى عام 2004 بنظام الذهاب والإياب ونال لقبها الأول نادي الصفاقسي التونسي، لتستمر سنوياً إلى عام 2009م الذي شهد حصول نادي الترجي التونسي على لقبها الأخير، لتأتي بعد توقف لعدة سنوات البطولة العربية للأندية عام 2017 م التي أقيمت في مصر بمدينتي القاهرة والإسكندرية، وظفر بلقبها نادي الترجي التونسي.وفي الموسم الماضي 2018 / 2019 استمر الاتحاد العربي لكرة القدم في إقامة بطولات الأندية، المتمثلة في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، التي شارك فيها 38 نادياً لأول مرة في تاريخ البطولات العربية، لتعد الأكبر والأضخم في تاريخ بطولات الاتحاد وعلى المستوى القاري، وبالتحديد في قارتي آسيا وإفريقيا، بعدما تم تخصيص جائزة مالية كبرى لصاحب المركز الأول تبلغ أكثر من 6 ملايين دولار، وسميت ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.وبدأت الخطوات الأولى لها في النصف الأول من شهر مايو 2018 بتصفيات أولية أقيمت في دولة جيبوتي لأندية أساس تليكوم الجيبوتي وبنادر الصومالي وانغازي من جزر القمر، وتأهل منها نادي أساس تليكوم إلى التصفيات التي أقيمت في محافظة جدة في النصف الثاني من الشهر ذاته والمؤهلة إلى دور الـ 32، وشارك فيها أندية الفيصلي السعودي والسالمية الكويتي والنجمة اللبناني والاتحاد السكندري المصري واتحاد الفتح المغربي والإفريقي التونسي وأساس تليكوم الجيبوتي والوئام الموريتاني.وتأهل من هذه التصفيات ناديي النجمة والاتحاد السكندري، ومن ثم بدأت منافسات دور الـ 32 القادم بمشاركة أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي (السعودية)، والعين والوصل والجزيرة (الإمارات)، والأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري (مصر)، والترجي والصفاقسي والنجم الساحلي (تونس)، والرجاء والوداد (المغرب)، ووفاق سطيف واتحاد العاصمة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والنجمة والسلام زغرتا (لنبان)، والشباب (عمان)، والكويت والقادسية (الكويت)، والرمثا (الأردن)، وأهلي طرابلس (ليبيا)، والمريخ (السودان)، والمحرق والرفاع (البحرين)، والنفط والقوة الجوية (العراق)، والجيش (سوريا).وبلغ المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال ناديا النجم الساحلي التونسي والهلال السعودي اللذان لعبا مباراة الختام في مدينة العين الإماراتية أواخر أبريل الماضي، وتوج النادي التونسي بهذا اللقب العربي، بعد فوزه في تلك المباراة بهدفين في مقابل هدف، وذلك بعد موسم مثير ومتميز في منافساته.// انتهى //18:07ت م0178