اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن حملة تنظيف واسعة في مديرية الخوخة بالحديدة
الأربعاء 1440/11/21 هـ الموافق 2019/07/24 م واس
الخوخة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملة تنظيف واسعة النطاق في أحياء و شوارع مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية، بحضور محافظ محافظة الحديدة ومدير عام مديرية الخوخة.ويأتي ذلك في إطار أنشطة مشروع الإصحاح البيئي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني في مختلف محافظاته.
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18:10ت م
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