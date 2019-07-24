الخوخة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس حملة تنظيف واسعة النطاق في أحياء و شوارع مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية، بحضور محافظ محافظة الحديدة ومدير عام مديرية الخوخة.ويأتي ذلك في إطار أنشطة مشروع الإصحاح البيئي المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني في مختلف محافظاته.// انتهى //18:10ت م0182