الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة ألبارو ايرانثو.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد.// انتهى //18:34ت م0185