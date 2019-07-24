الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية مارسليو ديلانينا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين الصديقين.حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد.// انتهى //18:34ت م0186