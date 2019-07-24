عمّان 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، رئيس هيئة الأركان الكوسوفي الفريق رحمن راما، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى //18:34ت م0187