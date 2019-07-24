جدة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واستفقد معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس اليوم، مطار الملك عبد العزيز الدولي ومحطة قطار الحرمين بالسليمانية بجدة، وذلك في إطار جهود الهيئة الساعية للتأكد من سير الاستعدادات لموسم الحج على أكمل وجه وضمن مجموعة من الأنشطة التحضيرية الموازية لموسم حج هذا العام 1440 هـ .وكان في استقبال معاليه, مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عصام بن فؤاد نور، وشملت الجولة صالات مطار الملك عبدالعزيز الجديد، بما فيها صالة الرحلات الأجنبية، وصالات الحج، بالإضافة إلى مراكز بيع الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، وذلك بهدف التأكد من جاهزية هذه الشركات لاستقبال ضيوف الرحمن عند وصولهم لمطار الملك عبدالعزيز، وتلبية احتياجاتهم.وجرى خلال الجولة استعراض أهم الاستعدادات والاحتياطات المبكرة لهذا الموسم، التي شملت زيادة عدد الأبراج التي تدعم تقنيات الجيل الرابع إلى (77) برج اتصال، بالإضافة إلى وجود 37نقطة لبيع خدمات الاتصالات، سعت الهيئة للتأكد من تقديمها لخدمات الاتصالات لضيوف الرحمن وفق أفضل الممارسات الدولية وبكل يسر وسهولة.وتضمنت جولات معالي محافظ الهيئة زيارةً لمحطة قطار الحرمين بالسليمانية، حيث كان في استقباله مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع، المهندس محمد فدا، لتفقد مرافق المحطة وهي واحدة من خمس محطات قطار الحرمين الذي يختص بتسهيل تفويج وتنقل زوار وحجاج بيت الله، ويعد أحد أسرع 10 قطارات في العالم.وتفقد معاليه خلال زيارته للمحطة أبرز الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، التي تضمنت توفير 10 أبراج للاتصالات تدعم تقنيات الجيل الرابع.واختتم معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جولته بالتأكيد على أهمية تكاتف الجهود وتقديم جميع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بكفاءة وجودة عالية، إنفاذًا للتوجيهات السامية بتسخير كافة الجهود في خدمة ضيوف الرحمن، واستعدادًا لاستيعاب كثافة الحشود في هذا الموسم المحوري.// انتهى //18:35ت م0188