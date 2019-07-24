الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمكتبه بديوان الوزارة في الرياض، سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد.// انتهى //18:35ت م0189