نيويورك 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم منخفضاً، بعد الإعلان عن نتائج أعمال ضعيفة لبعض الشركات أججت المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 86.95 نقطة أو 0.32 بالمئة ليصل إلى 27262.24 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 6.70 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 2998.77 نقطة،وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 24.04 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 8227.36 نقطة.// انتهى //18:39ت م0190