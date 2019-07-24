لندن 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسصادقت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية اليوم, على تشكيل رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون الحكومة بعد مغادرة تريزا ماي المنصب.ومن المقر أن يعلن رئيس الوزراء الجديد خلال اليومين القادمين عن تشكيلة مجلس وزراء حكومته بعد مغادرة عدد من المسؤولين البارزين مناصبهم احتجاجاً على رغبة جونسون في تنفيذ عملية الخروج بأي شكل من الأشكال نهاية شهر أكتوبر القادم.// انتهى //19:10ت م0194