القاهرة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي بمقر السفارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي حائل الرياضي "للأشخاص ذوي الإعاقة" عبد السلام بن سليمان العامر، وأعضاء بعثة النادي التي تزور مصر حاليًا لإقامة معسكر إعدادي.ورحّب السفير نقلي بزيارة بعثة النادي إلى سفارة خادم الحرمين الشريفين الحرمين بالقاهرة، منوّهًا باختيار النادي لمصر لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، وذلك نظرًا لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة تسهم في نجاح المعسكر.وشدد على استعداد السفارة لتقديم كافة أنواع الدعم لأعضاء البعثة من لاعبين وإداريين ومدربين، لافتًا الانتباه إلى متابعته للرياضات الخاصة بـ "الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي تمارسها فئة غالية على القلوب.ونوّه السفير نقلي بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين لـ "الأشخاص ذوي الإعاقة" في كافة المجالات بما في ذلك الرياضات الخاصة بهذه الفئة.من جانبه، قدّم رئيس مجلس إدارة نادي حائل "للأشخاص ذوي الإعاقة" تعريفًا بالنادي وما يقوم به من أعمال لهذه الفئة الغالية، مشيرًا إلى أن بعثة النادي مكونة من 27 شخصًا ما بين لاعب وإداري في الرياضات المتعددة لـ "الأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تشمل إعاقات حركية وبصرية.وأشار "العامر" إلى الدعم الذي تلقاه الرياضات الخاصة بـ "الأشخاص ذوي الإعاقة"، موضحًا أن النادي حقق العديد من الإنجازات على مستوى المملكة وعلى المستوى الإقليمي، مما يؤكد قدرة هذه الفئة الغالية على تحقيق الإنجازات، وخاصة أن لديهم روح المنافسة والرغبة في تحدي الإعاقة.وأشاد باهتمام سفارة خادم الحرمين الشريفين الحرمين ببعثة النادي وحرص السفير أسامة نقلي على لقاء أعضاء البعثة، مُقدّمًا الشكر باسم أعضاء البعثة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.وجرى حديث مفتوح بين السفير وأعضاء بعثة نادي حائل الرياضي تناول إنجازات رياضات "الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي تندرج ضمن الرياضات الباروألمبية، وذلك في ظل الدعم الذي تلقاه من الهيئة العامة للرياضة، والجهات المعنية في الحكومة الرشيدة.وحث السفير أعضاء البعثة والبعثات الرياضية التي تقيم معسكراتها في مصر على التنسيق المسبق لكي تقوم السفارة بتوفير المتطلبات وعمل التسهيلات اللازمة للمساعدة في إنجاح أهداف المعسكرات ،وكذلك تقديم الرعاية والمشورة الخاصة بالسكن والتنقل.وفي ختام اللقاء قدّم رئيس مجلس إدارة نادي حائل "للأشخاص ذوي الإعاقة" هدية تذكارية للسفير نقلي بهذه المناسبة.وأوضح "العامر" في تصريح لـ "وكالة الأنباء السعودية " عقب اللقاء، أن هذا المعسكر يقام للعام الثاني على التوالي بجمهورية مصر العربية، وأن البعثة تضم عدد من اللاعبين في عدد من الألعاب المختلفة وهي ألعاب القوى بكافة مجالاتها وألعاب كرة القدم للإعاقة الذهنية وكرة الجرس للمكفوفين ولعبة البوتشي.وقال "العامر": "إننا نقوم بإعداد وتأهيل الفريق قبل الموسم الرياضي الذي سوف ينطلق بعد شهرين"، عادًا معسكرهم التدريبي فرصة كبيرة لدعم الفريق نفسيًا وجسديًا حتى يقدم اللاعب الأداء الرائع المتوقع خلال البطولات القادمة.وأشار إلى حصول النادي على 48 ميدالية على المستوى المحلي كما حصل أحد لاعبي الفريق على ميداليتين فضيتين للمملكة على المستوى الدولي قبل شهر تقريبًا.// انتهى //19:20ت م0197