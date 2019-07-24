عام / مقتل خمسة من عناصر "داعش" بعملية أمنية بمنطقة سنجار غرب الموصل
الأربعاء 1440/11/21 هـ الموافق 2019/07/24 م واس
بغداد 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس
لقي خمسة من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي مصرعهم بعملية أمنية في منطقة سنجار غرب الموصل بشمال العراق.
وافادت خلية الاعلام الامني العراقية في بيان صحفي اليوم, بان الإرهابيين الخمسة لقوا مصرعهم بعملية أمنية نفذتها قوة عراقية مشتركة في سلسلة جبال سنجار, في ضوء معلومات استخبارية دقيقة وفرتها قيادة عمليات نينوى.
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19:30ت م
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