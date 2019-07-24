بغداد 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسلقي خمسة من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي مصرعهم بعملية أمنية في منطقة سنجار غرب الموصل بشمال العراق.وافادت خلية الاعلام الامني العراقية في بيان صحفي اليوم, بان الإرهابيين الخمسة لقوا مصرعهم بعملية أمنية نفذتها قوة عراقية مشتركة في سلسلة جبال سنجار, في ضوء معلومات استخبارية دقيقة وفرتها قيادة عمليات نينوى.// انتهى //19:30ت م0199