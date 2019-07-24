طرابلس 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسشرع وفد رفيع من مجلس النواب الليبي بزيارة إلى مقر الكونجرس الأمريكي في واشنطن برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حميد حومة، وعضوية رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب ورئيس لجنة الأجهزة الرقابية زايد هدية بالإضافة إلى النائب عن ترهونة صباح جمعة والنائب عن طرابلس علي التكبالي ورئيس لجنة الصحة النائب نصر الدين مهنى.وأكد الوفد خلال الزيارة على شرعية الجيش التي استمدها من الشعب وأهمية الحرب التي يقوم بها في طرابلس لمحاربة الإرهاب وفوضى العصابات والميليشيات.// انتهى //19:34ت م0201