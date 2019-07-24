مكة المكرمة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واستفقّد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن اليوم مقرّ مؤسسة مطوفي حجاج إيران في إطار الوقوف على الاستعدادات لموسم حج هذا العام 1440هـ اطلع خلالها على سير عمل الخطة التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.وعقد معالي وزير الحج والعمرة اجتماعًا بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور عصام بن إبراهيم أزهر وأعضاء المجلس , جرى خلاله مناقشة برامج عمل الخطة التشغيلية التي أعدتها المؤسسة لموسم حج هذا العام 1440هـ والأهداف وآليات التنفيذ والتقييم والمتابعة والإشراف وخاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.كما تطرّق الاجتماع إلى عمليات الاستقبال والتفويج والنّقل والتصعيد والإسكان والتغذية والتوعية وغيرها من الخدمات التي تسهم -بعون من الله وتوفيقه- في تمكين الحجاج من آداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة وأمان في ظل ما وفرته وتوفره الحكومة الرشيدة لضيوف الرحمن من إمكانات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان.وحثّ معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن الجميع على الارتقاء بآليات العمل وتجويد الآداء تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات,مقدّرًا جهود القائمين على المؤسسة كافة لحرصهم وتفانيهم في آداء مسؤولياتهم تجاه حجاج بيت الله الحرام.// انتهى //20:24ت م0208