الدمام 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليه 2019 م واسنظّم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً بوحدة البرامج والأنشطة بدار الرعاية الاجتماعية أمس رحلة ترفيهية إلى "منتجع " بشاطئ نصف القمر.واشتملت الرحلة على جولة بالمنتجع عبّر فيها الآباء (كبار السن) عن سعادتهم وشكرهم على حسن الاستضافة وعلى الخدمات الترفيهية المقدمة لهم .من جانبه بيّن مدير دار الرعاية الاجتماعية بالدمام فهد بن راشد العميرة أهمية البرامج والأنشطة المتنوعة التي تقدّم لكبار السن بهدف إدخال الفرح والسرور عليهم لكسب مشاعر إيجابية ولخلق أجواء أسرية .وفي الختام قدّم فريق البرامج والأنشطة ، درع شكر لإدارة المنتجع .// انتهى //21:10ت م0212