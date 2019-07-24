اجتماعي / فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ينظّم رحلة ترفيهية للآباء
الأربعاء 1440/11/21 هـ الموافق 2019/07/24 م واس
الدمام 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليه 2019 م واس
نظّم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً بوحدة البرامج والأنشطة بدار الرعاية الاجتماعية أمس رحلة ترفيهية إلى "منتجع " بشاطئ نصف القمر.
واشتملت الرحلة على جولة بالمنتجع عبّر فيها الآباء (كبار السن) عن سعادتهم وشكرهم على حسن الاستضافة وعلى الخدمات الترفيهية المقدمة لهم .
من جانبه بيّن مدير دار الرعاية الاجتماعية بالدمام فهد بن راشد العميرة أهمية البرامج والأنشطة المتنوعة التي تقدّم لكبار السن بهدف إدخال الفرح والسرور عليهم لكسب مشاعر إيجابية ولخلق أجواء أسرية .
وفي الختام قدّم فريق البرامج والأنشطة ، درع شكر لإدارة المنتجع .
// انتهى //
21:10ت م
0212