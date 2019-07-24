الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسنظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة يوم أمس ندوة بعنوان " جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحج والعمرة والحرمين الشريفين ", للمدرّس في المسجد الحرام والأستاذ بجامعة أم القرى الشيخ الدكتور وصي الله بن محمد عباس وعضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول .واستعرض المشاركون في الندوة الجهود التي تقدّمها الدولة على مدى التاريخ في خدمة ضيوف الرحمن بدءًا من العناية بالمواقيت وتهيئة المساجد وتنفيذ المشروعات لتوسعة الحرمين الشريفين وتنظيم أعمال مقدمي الخدمات وتوفير كل ما من شأنه توفير الأمن للحجاج وسبل الراحة والطمأنينة في تأدية الأنساك وفق منظومة من الخدمات النوعية.وتأتي الندوة ضمن البرامج الدعوية والتوعوية لخطة الوزارة في الحج التي اعتمدها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بهدف تنوير الرأي العام بالجهود التي تقدّمها الدولة في سبيل رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم .// انتهى //21:11ت م0213