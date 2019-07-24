الأحساء 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليه 2019 م واسينظّم منتدى الأدب الشعبي بجمعية الثقافة والفنون بمحافظة الأحساء السبت القادم أمسيته الشعرية العاشرة بمشاركة الشعراء عبدالرحمن الشعيبي وسعود العازمي وفهيد الدوسري، وإبراهيم الغزواني، ويديرها الشاعر نبيل بن عاجان، وذلك في مقر الجمعية بالمكتبة العامّة بالأحساء.وبيّن رئيس المنتدى الشاعر راشد القناص أنّ هذه الأمسية تأتي ضمن فعاليات المنتدى المستمرة ومناشطه المختلفة، مقدّمًا شكره للقائمين على تنظيم الأمسية وجهودهم الطيبة.من جهته أكّد مشرف لجنة التراث والفنون الشعبية بالجمعية يوسف الخميس أنّ إقامة هذه الأمسية الشعرية الشعبية يعيد تمسك الأبناء بالموروث الشعبي الذي عرف من قديم الزمان وارتباط التراث بالكثير من القصائد وقصصها المعروفة وحفظ الشعر الشعبي، منوّهًا بدعم النادي الحركة الشعرية والأدبية والثقافية في واحة الأحساء، متمنيًا التوفيق للمشاركين بالأمسية.// انتهى//21:28ت م0217