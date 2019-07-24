الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسوافق صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، على الرئاسة الفخرية للجنة الوطنية السعودية للمتاحف "الآيكوم السعودي" التي شُكّلت عام 2015م تحت مظلة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.ويسعى "الآيكوم السعودي" إلى تعزيز حضور المملكة في المنظمات الدولية والتعريف بثقافة المملكة عالمياً عبر إبراز متاحفها وما تملكه من ثراء تراثي وأثري في أراضيها، كما يستهدف النهضة بقطاع المتاحف ضمن رؤية المملكة 2030.// انتهى //21:29ت م0218