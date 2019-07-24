لندن 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليه 2019 م واسسجّلت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة ارتفاعا مع نهاية تداولات جلسات اليوم المسائية.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على ارتفاع طفيف يعادل 0.03 ليصل عند مستوى 3532.90 نقطة.وحقّق مؤشر "أي بي إي إكس 35" الإسباني مكاسب بمقدار 48.10 نقطة ليصل مستوى 9329.70 نقطة، كما ارتفع مؤشر "أي إي إكس" الهولندي 1.18 نقطة إلى 583.26 نقطة و"داكس" الألماني 32.15 نقطة إلى 12522.89 نقطة.// انتهى //21:37ت م0219