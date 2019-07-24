القاهرة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأعلنت الحكومة الصومالية مقتل ستة أشخاص في تفجير انتحاري بمقر بلدية مقديشو اليوم بينهم عدد من مسؤولي الحكم المحلي.ونقل "راديو مستقبل" المحلي الصومالي عن وزير الإعلام في الحكومة الصومالية محمد عبدي هيرسي قوله في مؤتمر صحافي اليوم إن ستة أشخاص قتلوا جراء التفجير، بينهم حاكمان اثنان، وثلاثة مديرين محليين​​​.وأضاف وزير الإعلام الصومالي أن ستة أشخاص آخرين أصيبوا، بينهم حاكم مقاطعة بنادير وعدد من المفوضين المحليين والمديرين.// انتهى //21:38ت م0220