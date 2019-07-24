جيزان21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليه 2019 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بجازان اليوم توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية و تأثيث عدد من منازل مستفيدين من خدمات الجمعية ضمن برنامج "صيفنا عطاء".وأكد رئيس الجمعية يحي حرص الجمعية على توفير الحياة الكريمة لمستفيديها، مشيراً إلى أن الجمعية عملت على بحث احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها وذلك لتوفير حياة كريمة لهم, مبيناً أن الإعانات شملت الأجهزة الكهربائية " مكيفات وغسالات وأفران " وتأثيث بعض المنازل.// انتهى //22:41ت م0222