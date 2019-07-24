جيزان21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليه 2019 م واسبدأت أمس فعاليات برنامح" البائع الصغير" الذي ينظّمة نادي حلم جازان التابع لإدارة النشاط بتعليم جازان بنقر النادي بمدينة جيزان.وأوضحت قائدة النادي خديجة ناجع صميلي أنّ البرنامج الذي ينفّذ على مدى ثلاثة أيام بمشاركة الأمهات يهدف إلى تاهيل البائع الصغير على احترام المهنة وأهمية التخطيط والعمل الحرّ والمهارات الحياتية المهمة و تعلم الادخار ووضع الميزانيات فيتعلّم الطّفل الموازنة بين دخله الصغير وما يصرف ,كما يتعلم مهارة التواصل واحترام الآخرين ومواجهة المشكلات بالتفكير العلمي الناقد ، بالاضافة إلى تنمية مهارات الأطفال في البيع والشراء وعرض البضائع وتنسيق المعروضات لجذب الزبائن ،وإكسابهم مهارات أخرى مثل مهارة الحساب وذلك بتوفير بيئة عمل تنافسية بينهم تحاكي العالم.//انتهى//22:43ت م0223