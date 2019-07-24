تونس 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأوقف الجيش التونسي تسعة مهاجرين غير شرعيين بشواطئ جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس جنوب تونس.وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكي في تصريح له اليوم أنه تم إيقاف المجموعة على متن مركب صيد وسط البحر وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، لافتًا النظر إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //22:48ت م0224