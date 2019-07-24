لندن 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون اليوم أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سوف يكون يوم 31 أكتوبر المقبل ولو من دون اتفاق نهائي.وقال جونسون في كلمته خارج مقر الحكومة : " إن من يشكك في عدم قدرتنا على الخروج من الاتحاد الأوروبي مخطئ لأننا سوف نخرج رسميًا يوم 31 أكتوبر المقبل سواء قرر الأوروبيون إعادة فتح المفاوضات أو رفضوا.وأوضح أن قرار الخروج اتخذه الشعب البريطاني في تصويته قبل ثلاثة أعوام ويجب تنفيذه، مضيفاً أن حكومته ستكون مستعدة للخروج ولو من دون اتفاق.وأكٌد جونسون أنه سوف يوجه بتسريع ترتيبات واستعدادات الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وعلى كل المستويات وخاصة على مستوى البنوك والشركات والموانئ الخاصة بالشحن من أجل التعامل مع أي تبعات سلبية مستقبلية.وذكر أنه في حال خروج بريطانيا دون اتفاق سيكون لدى البلاد 39 مليار جنيه إسترليني إضافية لإنفاقها في مشاريع أكثر أهمية.وتعهد جونسون بتعزيز الأمن من خلال توظيف 20 ألف رجل أمن جديد وتحسين الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية.// انتهى //22:53ت م0226